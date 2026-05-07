n der Müllverbrennungsanlage Spittelau wird Wiens Abfall nicht nur entsorgt, sondern zur wichtigen Energiequelle. Die dabei entstehende Wärme fließt über eine eigene Primärleitung direkt ins Wiener AKH, dessen Energiebedarf dem einer mittelgroßen Stadt entspricht. Das KURIER‑Video zeigt den Weg des Mülls vom Mistkübel bis in die Heizkörper des Krankenhauses – und erklärt, warum die Anlage eine zentrale Rolle für die Wiener Fernwärme spielt.