Rojava: Warum die kurdische Autonomie in Syrien vor dem Aus steht

Rojava galt lange als eines der ungewöhnlichsten politischen Projekte im Nahen Osten. Inmitten des syrischen Bürgerkriegs errichteten kurdische Kräfte im Nordosten des Landes ab 2013 eine Selbstverwaltung, die sich bewusst von den autoritären und religiös geprägten Machtstrukturen der Region absetzte.

Die sogenannte „Demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien“ verstand sich als basisdemokratisch, säkular und mehrsprachig. Frauen spielten eine zentrale Rolle, Minderheiten wie Christen und Jesiden waren in die Verwaltung eingebunden. International wurde Rojava für viele zum Hoffnungssymbol eines denokratischen Zusammenlebens im Nahen Osten. Gleichzeitig blieb das Projekt von Beginn an fragil. Die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) wurden ab 2014 zu den wichtigsten Verbündeten der USA im Kampf gegen den „Islamischen Staat“. Städte wie Kobanê wurden weltweit zum Symbol des Widerstands. Politisch jedoch wurde die Autonomie nie anerkannt.