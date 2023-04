Auf der Esoterikmesse in Wien

Der Besitz übernatürlicher Fähigkeiten ist gar nicht nötig, um dieser Tage die etwas schrägen Schwingungen in der Wiener Stadthalle zu spüren. In der Halle E (wie Esoterik) kamen an diesem Wochenende Geistheiler, Medien, Hexen, Kartenleger und Schamanen zusammen.