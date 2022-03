Zivilisten gegen Panzer - der Widerstand der ukrainischen Bevölkerung

Offenbar langsamer als von Wladimir Putin erwartet, dafür aber immer massiver greifen russische Truppen vor allem die beiden größten Städte Kiew und Charkow an, die Zivilbevölkerung leistet seit Beginn des Krieges mit allen Mitteln Wiederstand. Das zeigt sich in den sozialen Netzwerken, nicht immer ist es einfach, Wahrheit von Fakenews zu unterscheiden. Mittags hält der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mittels Videoschalte eine Rede vor dem EU-Parlament, die mit Standing Ovations, aber ohne konkrete Zusagen an sein Beitritts-Begehren beklatscht wird.

Russland wird von Europa mit empflindlichen Sanktionen belegt, die aber der heimischen Wirtschaft weit weniger zusetzen, so Ministerin Schramböck am Vormittag bei einer Pressekonferenz