Zivilisten fliehen aus Bachmut und Finnland ist NATO-Mitglied

Im Wahlkampf 2016 soll sie umgerechnet 120.000 Euro dafür bekommen haben, das nicht an die Öffentlichkeit zu tragen. Was an sich nicht verboten wäre. Nur das ganze als Wahlkampfkosten zu verbuchen. Trump bestreitet – außer dass die Dame Geld für ihr Schweigen bekommen hat – so ziemlich alles, und spricht wieder einmal von einer politischen Verfolgung. Und nutz die Aufmerksamkeit, um für Spenden an ihn zu werben