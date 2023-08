Wurde Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ermordet?

Österreichs Hitzepole

Die aktuelle Hitzewelle dauert mindestens noch bis zum Wochenende. Was die Hitzebilanz 2023 betrifft, liegt eine Landeshauptstadt an der Spitze: In Innsbruck wurde am Mittwoch bereits der 33. Hitzetag in diesem Jahr gemessen. Ein Hitzetag hat eine Temperatur von mindestens 30 Grad. In Linz wurden bisher 28 solcher Tage gemessen, gefolgt von St. Pölten mit 27, Eisenstadt mit 26 und Wien mit 25 Tagen. Vorarlbergs Landeshauptstadt ist Schlusslicht.