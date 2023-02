Wien: Stadt der Spione, nicht des Terrors

Zwei mal Lebenslang, einmal 19 und einmal 18 Jahre Haft. Vier von sechs mutmaßliche Helfer wandern lange hinter Gitter, wenn die Urteile halten. "Nur" der Terrororganisation IS anzugehören reicht bei den anderen beiden für zwei Jahre, davon acht Monate unbedingt. Wer hingegen in Österreich, aber nicht gegen Österreich, spioniert kann bestenfalls des Landes verwiesen werden. Mit ein Grund, warum sich Geheimagenten in der Donaumetropole pudelwohl fühlen.