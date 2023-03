Was Gecko und Verbrenner-Motoren gemeinsam haben

Beispiel 1: Die Corona-Gecko-Kommission.

Die Experten, die den Bundeskanzler seit 2021 beraten haben, gehen zuerst auf die Barrikaden und lösen sich jetzt ganz auf. Als Grund nennen sie die "politischen Entwicklungen" und meinen damit Kritik an der Expertenhörigkeit in der Pandemie und das Aus für Impfkampagnen in Niederösterreich. Die FPÖ jubelt, der grüne Koalitionspartner der ÖVP bedauert.