Wahlen in Russland mit Freifahrtschein für Putin

US-Außenminister: " Kampf gegen synthetische Drogen"

US-Außenminister Anthony Blinken hat in Wien im Rahmen der jährlichen UNO-Drogenbekämpfungskonferenz zu einer weltweiten Zusammenarbeit im Kampf gegen synthetische Drogen aufgerufen. In den USA hat sich in der Opioidkrise die Zahl jener Menschen, die an einer Überdosis gestorben sind, in den vergangen drei Jahren verdoppelt. Er betonte gleichzeitig, dass die Bedrohung durch synthetische Drogen alle Länder betreffe. Am Nachmittag traf der US-Außenminister mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg im Bundeskanzleramt zusammen.