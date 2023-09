Waffenruhe in Bergkarabach vereinbart

In der Region Bergkarabach ist Medienberichten zufolge eine Feuerpause vereinbart worden. Davor hatte Aserbaidschan am Mittwochmorgen, den zweiten Tag in Folge, seine Militäroffensive in Bergkarabach trotz internationaler Appelle zur Einstellung der Kampfhandlungen fortgesetzt. Auch bei der UNO-Generaldebatte in New York war Bergkarabach Thema.