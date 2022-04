"Waffen, Waffen und Waffen" - die Forderungen der Ukraine an die NATO

Der Ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba stellt beim NATO-Treffen die Forderungen der Ukraine klar: WAffen, Waffen und Waffen, um sich und Europa gegen Russland verteidigen zu können. Verteidigung, daran haben die europäischen Länder in den letzten Jahrzehnten immer weniger gedacht. Und das rächt sich jetzt, immer mehr Länder kündigen ein Aufstocken des Verteidigungsbudgets an. So auch Österreich, Ministerin Tanner will das Budget von 0.6 auf 1.5% des BiP anheben.