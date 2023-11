Verhandlungen über Feuerpause im Nahost-Krieg

Gedenken an Novemberprogrome

Mit einer Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichi-Park in Wien durch die Regierungsspitze und den Bundespräsidenten hat am Donnerstag das Gedenken an die Novemberprogrome der Nazis vor 85 Jahren begonnen. Erinnert wurde an die gewalttätigen Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in der Nacht auf 10. November 1938. Synagogen in Österreich waren in Brand gesteckt worden, Geschäfte geplündert und Menschen misshandelt.