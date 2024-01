USA drohen nach Drohnenattacke mit Vergeltung

NĂ€chste Signa-Pleite: Deutsche KaDeWe-Gruppe vor dem Aus

Überraschend geraten nun auch die LuxuskaufhĂ€user in den Sog der Pleiten des Unternehmers RenĂ© Benko. Die deutsche Luxuskaufhaus-Gruppe KaDeWe flĂŒchten in die Insolvenz. Wichtige Standorte der KaDeWe-Gruppe sind das gleichnamige Kaufhaus in Berlin, das Oberpollinger in MĂŒnchen sowie das Alsterhaus in Hamburg. Die KaDeWe-Gruppe gehört zu 49,9 Prozent der Signa, die restlichen 50,1 Prozent gehören der thailĂ€ndischen Central Group. Laut Medienberichten aus Deutschland sind rund 1.900 BeschĂ€ftigte betroffen. Auch die Zukunft des Lamarr-Kaufhauses auf der Wiener Marihilfer Straße, steht damit auf der Kippe. Bereits vor mehreren Wochen forderte der Bezirksvorsteher von Wien Neubau die Stadt Wien zum Handeln auf, damit das Lamarr nicht zu einer Bauruine verkomme. Von der Stadt Wien hieß es kurz darauf, man rechne mit einer Fertigstellung des GebĂ€udes. Einen Interessenten fĂŒr das Lamarr gibt es bereits. Spar-Vorstandschef Hans Reisch zeigte sich in einem Interview mit den "Salzburger Nachrichten" interessiert.