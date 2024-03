USA drohen mit landesweitem TikTok-Verbot

TikTok kommt immer mehr unter Druck. In den USA hat das US-Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet, dass den Grundstein für ein Verbot für TikTok in den USA legen könnte. In der Vorlage wird dem chinesichen Mutterunternehmen Bytedance mit einem Verbot der App gedroht, wenn es diese nicht innerhalb eines halben Jahres veräußert. Bytedance steht im Verdacht, der Kommunistischen Partei Chinas Zugriff auf Nutzerdaten zu ermöglichen

Bundespräsident kritisiert Hamas Bundespräsident Alexander van der Bellen hat am Donnerstag Vertreter des „Jewish Welcome Service Vienna“ in der Hofburg empfangen. Bei der Veranstaltung kritisiert der Bundespräsident die Attacke der Hamas scharf. Seit 1989 bringt der „Jewish Welcome Service Vienna“ durch den Holocaust vertrieben Juden, deren Kinder und Enkelkinder nach Wien.

Grüne planen Bonus für europäische Wertschöpfung Mit einem „Made in Europe Bonus“ wollen die Grünen künftig Firmen unterstützen, die bei Photovoltaik auf europäische Wertschöpfung setzen. Der Grund: heimische Hersteller stöhnen unter dem Druck chinesischer Konkurrenz. Konkret sollen Unternehmen einen Top-up Bonus auf ihre Investitionen erhalten, wenn sie einen Mindestanteil an europäischen Komponenten in ihren Photovoltaikanlagen nachweisen können. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at