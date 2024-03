US-Wahl 2024 mit Neuauflage: Biden gegen Trump

In den USA stehen die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November fest. Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer und Vorgänger Donald Trump sicherten sich bei den Vorwahlen ihrer Parteien genügend Delegiertenstimmen – am Dienstag wurde in Georgia, Mississippi und Washington gewählt. Damit läuft die Präsidentschaftswahl am 5. November auf eine Neuauflage der Wahl 2020 heraus, bei der Biden den damaligen Amtsinhaber Trump besiegt hatte. Formal gekürt werden die beiden Kandidaten auf Parteitagen im Sommer.