Mediziner-Ausbildung: Dringender Handlungsbedarf

Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung sind in Österreich mit dem Ausbildungsystem nur bedingt zufrieden. Dies hat eine Umfrage der Ärztekammer ergeben, die am Dienstag präsentiert wurde. Kleinere Abteilungen werden laut Befragung besser beurteilt als große. Am zufriedensten waren die angehenden Ärztinnen und Ärzte mit der Betriebskultur, am wenigsten mit der Vermittlung von evidenzbasierter Medizin.