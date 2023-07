Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig geplante Angriffe auf AKW Saporischschja vor

Am Mittwochmorgen kam es in Wien-Döbling zu einem folgenschweren Unfall. Ein erst 15jĂ€hriger Lenker steigt bei einer Verkehrskontrolle aufs Gas und flĂŒchtet. Beim Unfall kommt sein 17jĂ€hriger Beifahrer ums Leben, eine weitere Insassin schwebt in Lebensgefahr.