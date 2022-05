Ukraine: Trotz russischer Offensive plant das Land den Wiederaufbau

Kiew feiert am Sonntag sein 1.540-jähriges Bestehen, mit einer Straßenausstellung zerstörten russischen Kriegsgeräts. Zur gleichen Zeit zeigt sich Präsident Wolodimir Selenskij erstmals seit dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine weit außerhalb der Hauptstadt im umkämpften Osten des Landes. In Schusssicherer Weste besucht er die schwer in Mitleidenschaft geratene Stadt Charkiw 400 Kilometer entfernt … und feuert den örtlichen Geheimdienstchef.