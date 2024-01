Ukraine-Krieg: Russisches Flugzeug mit Kriegsgefangenen abgestürzt

US-Vorwahlen: Triumph für Donald Trump

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist der Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat einen Schritt näher gekommen: Der 77-Jährige setzte sich bei der wichtigen Vorwahl seiner Partei im Bundesstaat New Hampshire am Dienstag gegen seine einzig verbliebene Konkurrentin, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, durch und lag nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen mit 54 Prozent rund zehn Prozentpunkte vor der 52-Jährigen. In seiner Rede bezeichnete er Joe Biden erneut als den schlimmsten Präsidenten in der US-Geschichte. Die USA nennt er ein Land im Niedergang und im Scheitern. Auch Konkurrentin Haley attackiert er. Haley will sich zwar noch nicht geschlagen geben, die Chancen Donald Trump vor der Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten noch zu stoppen, sind mittlerweile jedoch gering. Bei den Demokraten gab es innoffizielle Vorwahlen in New Hampshire statt, die Biden gewann und ihm einen Schub gaben. Doch viele zweifeln an, ob er mit seinen 81 Jahren der richtige sei. Er ist bereits jetzt der älteste Präsident der US-Geschichte.