Tunnel-Drama in Indien: Erste Arbeiter befreit

Anzeige gegen Interpol-Chef

Vor 100 Jahren wurde Interpol in Österreich gegründet. Seit Dienstag findet im Wiener Austria Center die Generalversammlung statt. Bei der Eröffnung wurde die Wichtigkeit der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der organisierten Kriminialität hervorgehoben. Vor der Interpol-Generalversammlung haben die Anwälte von zwei Briten, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten Haft und Folter erlitten, bei der Staatsanwaltschaft Wien Beschwerde gegen Interpol-Chef Ahmed Naser Al-Raisi eingebracht. Al-Raisi war vor seiner Wahl zum Interpol-Chef 2021 Generalinspektor, als die beiden Briten 2018 bzw. 2019 festgenommen und verurteilt wurden. Die Anzeige in Österreich wurde jetzt eingereicht, weil Al-Raisi bei der Konferenz in Wien anwesend und laut universeller Gerichtsbarkeit im Falle von Verbrechen gegen die Menschlichkeit unabhängig von Staatsbürgerschaft und Tatort gegen mutmaßliche Schuldige vorgegangen werden könne. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft ihre Zuständigkeit.