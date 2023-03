Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

KURIER NEWSFLASH vom 24.03.2023

Trinkwasser - rar und immer rarer

Dürren, Waldbrände und nahezu ausgetrocknete Seen. Mitten in Europa, in Österreich, lassen bei der UN-Wasserkonferenz die Alarmglocken schrillen