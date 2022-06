Trauminsel: Zypern befreit Strände vom Plastik

„Seit wir begonnen haben, ist es gelungen in Summe so viel Einwegplastik wie 23 Boing 737 wiegen einzusparen. Da wollen wir weitermachen." Mikroplastik braucht zum Teil hunderte Jahre, um ganz abgebaut zu werden. Immer öfter finden sich die giftigen Reste so auch in Fischen und Meeresfrüchten, und sogar in Meersalz. Touristen, die eigentlich am Strand liegen wollten, machen auch deshalb bei der Aktion auf Zypern mit.