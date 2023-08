Tote bei Angriff auf ukrainisches Wohngebiet

Stufenplan fĂŒr Ausbau der Kinderbetreuung

Die Wirtschaftskammer macht Druck in Sachen Ausbau der Kinderbetreuung. Man mĂŒsse jetzt „endlich in die GĂ€nge kommen“. In Sachen Kinderbetreuung liege hierzulande viel im Argen, befand WKO-PrĂ€sident Mahrer.