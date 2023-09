Teil-Einigung in Hollywood

Der erste Doppelstreik von Schauspielern und Drehbuchautoren in den USA seit mehr als 60 Jahren hat Hollywood nahezu lahmgelegt. Durch den Arbeitskampf konnten praktisch keine Filme und Serien mehr gedreht werden. Streikbedingt dürfen Schauspieler auch keine Werbung für ihre Filme mehr machen. Noch ist der Streik allerdings nicht vorbei. Die „Writers guild of AmerIca“ stellte klar: Niemand fange wieder an zu arbeiten, bevor die Gewerkschaft dies nicht ausdrücklich erlaube. Dabei handele es sich um eine grundsätzliche Übereinkunft, die noch endgültig abgestimmt werden müsse, dass teilte die Autorengewerkschaft „Writers guild of AmerIca“ mit. Details sind demnach nicht bekannt.