Taylor Swift schreibt Grammy-Geschichte

Sonntagabend sind in Los Angeles die Grammys vergeben worden – der begehrteste Musikpreis der Welt. Pop-Superstar Taylor Swift ist für ihr Album „Midnights“ ausgezeichnet worden und hat damit Geschichte geschrieben. Mit "Midnights" gewann die 34-Jährige in der Hauptkategorie nach den Auszeichnungen für "Fearless", "1989" und "Folklore" zum vierten Mal. Swift ließ damit Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder hinter sich, die je dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden. Die meisten goldenen Grammophone gewann Singer-Songwriterin Phoebe Bridgers, die vier Preise bekam - drei davon mit ihrer Band Boygenius für das Album "The Record" und die Single "Not Strong Enough". Die Künstlerinnen SZA ("Kill Bill") und Victoria Monét erhielten je drei Grammys, Miley Cyrus, Billie Eilish und Taylor Swift zwei. Auch nach Österreich ging einer der Preise: Markus Illko hat in der Kategorie „Best Arrangement Instrumental gewonnen“