Tag des Rücktritts und der Festnahme

Eigentlich würden wir heute gerne über die Lockerungen reden, die ab dem Wochenende gelten. Eigentlich müssten wir über den Krieg in der Ukraine sprechen, wo mittlerweile tausende Menschen gestorben sind.

Wären da nicht die Festnahme von Sophie Karmasin und der Rücktritt von Gesundheitsminister Mückstein.

Morgen berichten wir dann wieder über den Krieg in der Ukraine. Den in Russland so zu nennen ist riskant, Journalisten riskieren bis zu 15 Jahre Haft für das Verbreiten von "Fake-News".