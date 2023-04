Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

KURIER NEWSFLASH vom 20.04.2023

SPÖ-Altkanzler sprechen ihre Unterstützung für Rendi-Wagner aus

KURIER NEWSFLASH vom 20.04.2023 mit folgenden Themen: Mann mit Machete in Wien 1200 niedergeschlagen, SPÖ-Altkanzler sprechen ihre Unterstützung für Rendi-Wagner aus, über 78 Tote nach Massenpanik in Jemen, Wolfspaar in Kärnten gesichtet und 'Achutng beim Bärlauchsammeln!".