Selenskyj jubelt und Orbán pokert

Da Viktor Orban bei der Abstimmung über EU-Beitrittsverhandlungen der Ukraine den Saal verlassen hat, konnte darüber einstimmig mit Ja abgestimmt werden. Ein Trick, damit Ungarns Premier sein Gesicht wahren und der Weg für Verhandlungen frei gemacht werden konnte. Bei weiteren Hilfen für die Ukraine wird es schon schwieriger. Viktor Orban verknüpft hier seine Entscheidung mit mehr Geld für Ungarn. Die EU hatte am Vortag des Gipfels bereits 10 Milliarden an eingeforenem Geld für Ungarn frei gemacht – Orban fordert jedoch die ganzen 30 Milliarden an eingefrorenen EU-Mitteln. Außerdem könne er den möglichen Beitritt der Ukraine immer noch blockieren.