Selenskyj attackiert Russland im UN-Sicherheitsrat

ÖGB marschiert gegen Teuerung

Der Österreichische Gewerkschaftsbund hat am Mittwochabend lautstark ein Ende der Teuerung gefordert – mit einer Menschenkette um die Bannmeile des Parlaments. Mit Transparenten und Schildern ausgerüstet versammelten sich die Mitglieder im Votivpark und am Maria Thersien-Platz sowie am Ballhausplatz beim Bundeskanzleramt. Die Maßnahmen der Regierung gegen die Teuerung seien nicht ausreichend, so der ÖGB.