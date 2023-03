Selenskij-Rede vor Parlamentariern mit Nebengeräuschen

Selenskijs Dank

Knapp 12 Minuten spricht Wolodimir Selenskij am Donnerstag vor dem österreichischen Parlament, berichtet über Gebiete doppelt so groß wie Österreich, die oft hinterhältig vom russischen Angreifer vermint worden seien, dankt Österreich und der Aktion „Nachbar in Not“ für deren Hilfe und auch dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten für deren Besuche.

Lange ist diskutiert worden, ob der ukrainische Präsident vor dem Parlament eines neutralen Landes sprechen darf. Es sei wichtig, moralisch nicht neutral gegenüber dem Bösen zu sein, sagt dazu Selenskij in seiner Rede, und „hier gehe es nicht um Geopolitik“.