Sechs Monate: Kriegsmüdigkeit macht sich breit

Heute auf den Tag genau vor 6 Monaten sind auch wir hier durchaus überrascht gewesen, dass russische Truppen die Grenze zur Ukraine überqueren. Trotz aller Vorzeichen. Aus Anfänglichen Solidaritäskonzerten und großer Hilfsbereitschaft ist hierzulande immer lauter die Forderung nach einem Ende der Sanktionen gegen Russland geworden. Auch die EU und der Westen sind längst nicht mehr so geeint gegen die Herren im Kreml. Teuerungen und die Angst vor kalten Stuben im Winter nützen dabei vor allem Putin. Dabei ist die Lage nur in der Ukraine noch schlechter als ausgerechnet in Russland. Wir schauen ins Kampfgebiet nach Mykolaiw, nach Kiew und nach Moskau.