Schwere Überschwemmung und Sturm in Kalifornien

König Charles III: Großbritannien unter Schock nach Krebsdiagnose

Schlimme Nachrichten aus dem Buckingham Palace am Montag: König Charles III. hat Krebs. Erst vor kurzem ist er an der Prostata behandelt worden, dabei ist eine Krebserkrankung anderer Art festgesellt worden. Politiker rund um den Globus drücken ihr Mitgefühl aus, wie der britische Premier Sunak oder Frankreichs Präsident Macron. Auch auf den Straßen Londons gibt’s es nur dieses eine Thema. Welche Art von Krebs es ist – darüber hüllt sich der Palast in Schweigen. Der 75-jährige Monarch wird vorerst keine öffentlichen Auftritte absolvieren, die Amtsgeschäfte aber im Rahmen der Möglichkeiten weiterführen. Der König habe entschieden, die Erkrankung öffentlich zu machen, um Spekulationen zu vermeiden, heißt es. Außerdem will er mehr Männer zur Vorsorgeuntersuchung bewegen. Weiters sei Charles dem medizinischen Team für das rasche Eingreifen dankbar, so der Palast.