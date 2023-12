Schnee behindert weiterhin Flugverkehr in Bayern

Pisa-Studie: Österreichs Schüler schlechter, aber über Durchschnitt

Bei der ersten PISA-Studie nach der Corona-Pandemie haben sich die Resultate gegenüber früheren Erhebungen OECD-weit größtenteils verschlechtert. In Mathematik sind die Ergebnisse schlechter, in Lesen gibt es geringe Einbußen, in Naturwissenschaften bleiben Österreichs Schülerinnen und Schüler stabil. Während die Burschen in Mathematik etwas besser abschneiden, haben im Lesen die Mädchen die Nase vorn. 302 Schulen mit 6.151 Schülerinnen und Schülern im Alter von 15 Jahren haben an der PISA-Testung teilgenommen. Den PISA-Test gibt es seit 20 Jahren und er stellt den wichtigsten Vergleich zur Bildung in 81 Ländern dar.

