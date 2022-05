Schlepperbande zerschlagen und Russkaja: Zwischen Partysound und Erklärungsbedarf

Über 200 Festnahmen in Österreich, der Slowakei, Tschechien und Rumänien im Zuge einer groß angelegten Aktion gegen das Schlepperwesen. Der Kopf der Bande, der erst 28-jährige Nicu O. soll mit seinen Komplizen über 36.000 Menschen geschmuggelt haben. Weiters wurde in Österreich eine Milliarde zusätzlich für die Pflege beschlossen, die soll in Zuschüsse, Stipendien und höhere Gehälter fließen. Und: die Zwickmühle in der Russkaja steckt. Die Ska-Punk-Band, die eigentlich für Partysound bekannt ist, hat seit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine mit einigen ihrer Songtexte zu kämpfen: Die Russen kommen!