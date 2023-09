Schauspieler Teichtmeister zu bedingter Haft verurteilt

50.000 zus├Ątzliche Kinderbetreuungspl├Ątze

Bis 2030 sollen in ├ľsterreich 50.000 zus├Ątzliche Kinderbetreuungspl├Ątze geschaffen werden. Daf├╝r sollen 4,5 Milliarden Euro investiert werden, die allen Familien einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr garantieren sollen. Mit diesem Plan gehe man nun in die Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und L├Ąndern, sagte Familienministerin Raab. Sie will eine echte Wahlm├Âglichkeit bei der Gestaltung des Familienalltags garantieren.