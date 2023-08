Russische Raumsonde unterwegs zum Mond

Um 1:10 Uhr mitteleuropäischer Zeit st die Trägerrakete mit der Raumsonde Luna-25 an Bord planmäßig vom Weltraumbahnhof Wostotschny abgehoben. Die Sonde trat nach wenigen Minuten in den Kosmos ein. Ziel der ersten russischen Mondmission seit 50 Jahren ist es, am Mond nach Wasser zu suchen.