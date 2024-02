Rio: Finale des Karnevals mit spektakulärer Samba-Parade

Russland schreibt K aja Kallas z ur Fahndung aus

Estlands Regierungschefin Kaja Kallas ist von Russland zur Fahndung ausgeschrieben worden. Erst vergangene Woche war Kallas noch in Wien zu Gast und hat gemeinsam mit Bundeskanzler Karl Nehammer den Wiener Opernball besucht. Eine Woche später ist auf der Seite des Moskauer Innenministeriums der Fahndungsaufruf zu lesen. Gesucht werde sie wegen feindseliger Handlungen gegen Russland sowie der wörtlich: Schändung des historischen Gedächtnisses, so ein Sprecher des russischen Präsidialamtes. Estland gilt als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine – in Wien hat sie für mehr Unterstützung für das Land geworben. Sie glaube an einen Sieg der Ukraine, so die estnische Regierungschefin. Außerdem sollen eingefrorene russische Gelder freigegeben und für den Wiederaufbau der Ukrainer verwendet werden, sagt Kallas.

