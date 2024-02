Rendi-Wagner wird Chefin der EU-Gesundheitsagentur

Die ehemalige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagnerwurde vom 27-köpfigen Verwaltungsrat der Gesundheitsagentur ECDC (Europäisches Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten) als Direktorin für eine Amtsperiode von fünf Jahren vorgeschlagen. „Ich fühle mich zutiefst geehrt“, so die Nominierte laut Aussendung der 2005 gegründeten Behörde. Bevor die Ernennung offiziell ist, muss sie noch in einer Anhörung vom Europaparlement bestätigt werden.

Rund 6,4 Millionen Österreicher sind aufgefordert am 9. Juni ihre Stimme zur EU-Wahl abzugeben. Das hat am Mittwoch Innenminister Gerhard Karner bekanntgeben. Einen gemeinsamen Wahltermin mit der Nationalratswahl 2024 wird es nicht geben, das hat Karner noch einmal betont.

Regisseur Martin Scorsese in Berlin geehrt

Der zu den großen Regisseuren der Filmgeschichte zählende US-Filmemacher Martin Scorsese ist bei der Berlinale mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk geehrt worden. Die Auszeichnung wurde dem 81-Jährigen im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz überreicht. Scorsese war gerade zum 10. Mal für den Film „Killers of the Flower Moon“ als bester Regisseur bei den Oscars nominiert.

Mehr News gibt es 24 Stunden auf kurier.at