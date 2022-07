Rekord-Temperaturen von Spanien bis England, Tote bei Waldbränden

Hitze, Dürre – und Unachtsamkeit, manchmal sogar bewusste Brandstiftung. In Südosteuropa kämpfen Einsatzkräfte und die Bevölkerung so wie am Montag hier im spanischen Kastilien nahe der Grenze zu Portugal schon seit Wochen oft hilflos gegen die Flammen. Ein Ende der Hitzewelle ist noch nicht in Sich