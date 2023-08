Regierung fixiert Mietpreisdecke

15 Jahre Haft für versuchten Mord

Weil er in der Wiener U-Bahn einen 63 Jahre alten Fahrgast fast totgetreten hat, ist ein 21jähriger am Wiener Landesgericht zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Opfer hat seinen Peiniger am 4. Jänner in der U-Bahn auf seine breitbeinige Sitzhaltung angesprochen, woraufhin der 21jährige den Mann k.o geschlagen und anschließend auf Kopf und Brust eingetreten hat. Der Angeklagte bestritt die Tötungsabsicht, laut Psychiater ging es dem Angeklagten jedoch um die Vernichtung des Gegenübers. In der U-Haft ist der Täter zum Islam konvertiert. Er soll sich mittlerweile abfällig über Ungläubige geäußert haben.