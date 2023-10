Regierung einig: Amtsgeheimnis wird abgeschafft

Verheerende Sturzflut in Indien

Nach einer Sturzflut im Norden Indiens gibt es mindestens 14 Tote und ĂŒber 100 Vermisste. Zahlreiche BrĂŒcken sind schwer beschĂ€digt oder eingestĂŒrzt, auch viele Dörfer sind ĂŒberschwemmt. In Teilen des betroffenen Bundesstaates Sikkim ist das Mobilfunknetz zusammengebrochen. Rund 3.000 Reisende aus anderen Landesteilen seien durch das Naturereignis in der Region gestrandet. In der Nacht auf Mittwoch hat es in Sikkim stark geregnet, was unter anderem zu einem starken Pegelanstieg des Flusses Teesta gefĂŒhrt hat. Behörden von Sikkim riefen Anrainer auf, nicht in die NĂ€he des Flusses zu gehen. Die Schulen in Teilen des Bundesstaates sollten bis Ende der Woche geschlossen bleiben, berichteten örtliche Medien. Die Rettungsarbeiten sind weiter voll im Gang.