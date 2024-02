Putins große Propaganda-Show

Estmals seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russlands Präsident Vladimir Putin einem US-Journalisten ein Interview gegeben. Im Gespräch mit dem rechten Talkmaster Tucker Carlson sagte der Kremlchef unter anderem, ein Einmarsch Russlands in die NATO-Staaten Polen und Lettland stehe im Grunde "komplett außer Frage" - außer "wenn Polen Russland angreift". Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte Putin, es werde darüber gesprochen, Russland "auf dem Schlachtfeld eine strategische Niederlage zuzufügen". Seiner Meinung nach ist das per Definition unmöglichund würde niemals passieren, so Putin, der das Interview als Bühne für seine langatmigen Ausführungen und Ansichten genutzt hat.