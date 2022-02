Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine

Seit den frĂŒhen Morgenstunden greift russisches MilitĂ€r die Ukraine an. FlughĂ€fen und MilitĂ€rstĂŒtzpunkte wurden bombardiert. In der Zwischenzeit sind auch Bodentruppen mit Panzern weit in den Westen der Ukraine vorgestoßen. Unsere Reportern berichten aus dem Kriegsgebiet. Denn, anders kann man das heute nicht mehr bezeichnen, es ist Krieg auf EuropĂ€ischem Boden. Den nicht nur die Staatengemeinschaft bis auf wenige Ausnahmen scharf verurteilt.