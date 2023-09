Putin und Kim Jong-un verbünden sich

Grundsatzrede von EU-Präsidentin

EU-Kommissions-Präsidentin Ursula Von der Leyen hielt heute, Mittwoch, ihrer jährlichen Rede zur Lage der EU. Sie will Europas Industrie stärker bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft unterstützen. Weiters werde die Kommission ein "Paket für die Windkraft in Europa" vorlegen. So sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, Auktionssysteme "in der gesamten EU" verbessert werden. Zudem kündigte sie eine Untersuchung mit Blick auf unlauteren Wettbewerb bei Elektroautos aus China an. Von der Leyen warb in ihrer Rede auch für eine Aufnahme weiterer Staaten in die EU.