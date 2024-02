Putin-Kritiker stirbt im Straflager in Russland

Russlands prominentester Häftling ist tot, nach Angaben der Justiz in einer sibirischen Strafkolonie.Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny soll nach einem Spaziergang zusammengebrochen sein. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, so die Gefängnisverwaltung. Die Notärzte hätten nur noch den Tod des Häftlings feststellen können. Kritiker sprechen von einem Mord auf Raten. 2020 war ein lebensgefährlicher Giftanschlag auf ihn verübt worden. Nawalny überlebte nur knapp und ging ins europäische Exil. Der Anschlag wurde immer russischen Geheimdienstkreisen zugeschrieben. Dennoch kehrte Nawalny 2021 zurück nach Moskau, wo er sofort verhaftet und wegen Extremismus verurteilt wurde. Seine politische Bewegung wurde verboten, enge Mitarbeiter wurden inhaftiert oder flohen ins Ausland. Zuletzt war Alexej Nawalny verschollen, niemand konnte Kontakt zu ihm herstellen, da er von einem Straflager in ein anderes in Nordsibiriens überstellt wurde. Am Freitag nun die Todesmeldung aus der Gefängnisverwaltung.