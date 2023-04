Putin konferiert mit Erdogan - wegen einem AKW

In Syrien verfolgen die beiden Länder unterschiedliche Ziele, die Türkei greift immer wieder kurdische Gebiete im Norden an und hält Teile von ihnen Besetzt, 2019 kommt es zu einer größeren Militäroffensive. Russland versteht sich als Schutzmacht des syrischen Diktators Assad,

und krätscht zunächst militärisch, dann diplomatisch dazwischen. Anfang der Woche finden in Moskau Gespräche auf Verteidigungsministerebene statt, um die Türkisch-Syrischen Beziehungen zu verbessern. Am Verhandlungstisch sitzt auch der Iran. Erstmals nach langem sind einzelne Grenzübergänge nach dem schweren Erdbeben im Februar geöffnet worden. Erdogan kann jede PR im In- und Ausland brauchen, Spekulationen über eine Krankheit gar nicht.

Seit Donnerstag wählen drei Millionen Auslandtürken, Umfragen zufolge wird die Wahl am 14. Mai ein Kopf- an Kopfrennen mit dem Oppositionsführer. Putin geht es ähnlich.Die Pentagon-Leaks haben Gerüchte über seinen Gesundheitszustand angefeuert, die sogenannte Militäroperation läuft alles andere als geplant, und auch in Russland wird 2024 gewählt. Da kann ein wenig Propaganda in Form der jährlichen Militärparade am Roten Platz anlässlich des Sieges im zweiten Weltkrieg nicht schaden, für die in Moskau schon eifrig geprobt wird.