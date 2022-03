Preisexplosion am Energiemarkt und die Vorschläge der Opposition dagegen

Mehr als 2 Euro sind für einen Liter Diesel heute an Österreichs Tankstellen fällig, ein nie dagewesener Höchstwert. SPÖ und FPÖ sind sich überraschend einig, wie dem begegnet werden soll. Zuschüsse und Ausgleichszahlungen hin und her - am Ende wird der Steuerzahler die Rechnung stemmen müssen.

Grund für die explodierenden Energiepreise ist der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen den Kriegstreiber Russland. Die Außenminister beider Länder haben sich am Donnerstag zu Gesprächen in der Türkei getroffen.

Und dann ist da noch Corona. Untypisch für einen Donnerstag wird der gestrige Rekordwert abermals übertroffen, 49.432 Neuinfektionen werden am Donnerstag vermeldet. Und das macht sich auch bei uns bemerkbar, die Hälfte unseres Teams ist diese Woche coronabedingt ausgefallen.