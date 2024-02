Politischer Aschermittwoch: Deftiger Heringsschmaus der Parteien

Mehr als ein Kehraus sind die Aschmittwochsversammlungen der Parteien. Der Wunsch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, nicht gegen andere zu hetzen, ist nicht in Erfüllung gegangen. Die Traditionelle Versammlung der FPÖ in Ried im Innkreis wurde von Protesten begleitet. Der selbsternannte Volkskanzler Kickl konnte sich bei seinen Anhänger wie gewohnt in Rage reden. Volkstümlich gab sich auch SPÖ Spitzenkandidat Andreas Babler im oststeirischen Kobenz. Vor rund 500 Genossen ließ er kein gutes Haar an seinen Konkurrenten. Der ÖVP-Vorsitzende und Kanzler Karl Nehammer versuchte sich in Klagenfurt vor 1.000 Gästen gemäßigt und staatsmännisch zu geben.