Physik Nobelpreis geht erneut an einen Österreicher

WWF warnt von Zuleitung in den Neusiedler See

Ein Durchstich von der Donau in den Neusiedler See wäre ein folgenschwerer Eingriff in die Ökologie, so der WWF. Stattdessen wird ein besserer Wasserrückhalt gefordert. Eine Zuleitung von kalkhaltigem Donauwasser würde die Ausschwemmung beschleunigen und dem See den Rest geben. Mit der Zuleitung würde der Neusiedler See außerdem an "Selbstreinigungskraft" verlieren und zu "massiven Algenvermehrungen" und zu einer beschleunigten Verschlammung und Verlandung des Sees kommen. Momentan sucht die Ramsar-Kommission nach einer Lösung für den Erhalt des Sees und des Grundwassers im Seewinkel.