ÖVP legt in „Normal“-Debatte nach und setzt Kickl aufs Pferd

Flughafen Wien legt deutlich zu

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien nähern sich dem Vor-Corona-Niveau. Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 45,3 Prozent auf 428,1 Millionen Euro, das Periodenergebnis kletterte um 58 Prozent auf 82,7 Mio. Euro, teilte der Flughafen Wien am Donnerstag mit. Aufgrund der Zahlen wurde auch die Prognose für das Gesamtjahr angehoben auf rund 28,5 Mio. Das sind nicht ganz so viele Fluggäste wie 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr.